Dieta Dukan

Elaborata de medicul francez Pierre Dukan, Dieta care ii poarta numele este probabil cea mai celebra dieta de slabit din lume, bucurandu-se de o popularitate imensa in randul persoanelor aflate in lupta continua cu kilogramele in plus. Particularitatea Dietei Dukan care a facut-o atat de vestita este in principal faptul ca pe intreaga perioada poti manca orice cantitate de mancare doresti, atata vreme cat alimentele ingerate fac parte din grupele permise fazei in care te afli. Astfel, niciodata nu va interveni senzatia de foame prelungita, atat de chinuitoare atunci cand urmezi un regim de slabire clasic. In plus, organismul nu va fi privat de energie. Tinuta "secreta" timp de aproximativ 30 de ani, celebra dieta a fost facuta publica abia in anul 2000 in cartea Je ne sais pas maigir, devenind un best seller veritabil, atat in Franta cat si pe intreg mapamondul. Dieta cuprinde 4 faze distincte, primele doua fiind concentrate exclusiv pe pierderea kilogramelor excedentare, urmatoarele doua consolidand efectele si impiedicand, potrivit autorului sau, efectul yo-yo. 1. Etapa de Atac. Denumita si etapa proteinelor pure, aceasta etapa este prima faza a Dietei Dukan. Durata acestei prime etape variaza in primul rand de la persoana la persoana, dar, mai ales, variaza in functie de numarul de kilograme pe care doriti sa le dati jos. Astfel: In cazul in care numarul de kilograme pe care doriti sa le dati jos este 10, etapa de atac va dura 3 zile. Pentru un numar intre 10-20 de kilograme etapa va dura aproximativ 5 zile, in vreme ce pentru a pierde > 20 kg, prima faza ar urma sa dureze pana la 10 zile. Alimente permise in aceasta faza: Carne rosie slaba (carne de vita sau vitel. exclus carnea de porc sau miel), Organe (ficat si limba) , Peste, Fructe de mare, Carne de pasare (pui, curcan, exclus gasca si rata, stiut fiind ca acestea au o carne foarte grasa), Mezeluri ( sunt permise mezelurile slabe din pui, curcan sau vita), Oua, Lactate degresate integral, Tarate de Ovaz. Ca in orce dieta, pentru rezultate notabile se recomanda consumul unei cantitati suficiente de apa, minimum 2 litri pe zi. Dupa cum observati, taratele de ovaz sunt singurul aliment de origine vegetala permis in aceasta faza. Explicatia consta ca acest ingredient contine o cantitate impresionanta de fibre vegetale. 2. Etapa secunda, asazisa de Croaziera. Cea de a doua etapa a dietei nu difera foarte tare de prima, cu mentiunea ca acum se vor introduce in alimentatie si legume. Se vor alterna perioadele in care vom consuma exclusiv proteine cu cele in care vom consuma proteine+legume. La fel, in functie de numarul de kilograme pe care doriti sa le eliminati, se vor alterna cele doua tipuri de alimentatie la 5 zile, in cazul in care doriti sa slabiti >10 kg. La fel de eficace pare a fi si alternata 1 zi proteine pure-o zi proteine cu legume. Sunt permise cam toate tipurile de leguminoase, cu exceptia cartofilor, fasolei, mazarei sau porumbului. Etapa de croaziera dureaza 20 de saptamani pentru cei ce vor sa slabeasca 20+ kilograme sau poate dura pana la trei saptamani in cazul celor mai putin supraponderali. 3. Etapa de consolidare. Este probabil cea mai importanta etapa a dietei, etapa in care se incearca contracarearea efectului yoyo. Ca regula generala, durata acestei etape este de 10 zile pentru fiecare kilogram pierdut pe parcursul primelor doua faze. In aceasta perioada veti consuma deasemenea preponderent proteine+legume; in schimb, una dintre zilele saptamanii va fi dedicata exclusiv proteinelor pure. Recomandarea este ca aceasta zi sa se situeze la mijlocul saptamanii, Miercurea sau Joia. Vestea buna este ca acum puteti include si o portie de fructe pe zi, cu exceptia bananelor si a fructelor cu un continut bogat in grasimi, precum nucile. 4. Etapa 4, cea de stabilizare. Cea de a patra etapa, finalul curei voastre de slabire, inseamna totodata si modificarea stilului de viata. Nu va faceti griji, sunt doar cateva modificari minore care va vor ajuta sa va mentineti silueta in parametri normali, dupa aceasta indelungata si pe alocuri chinuitoare dieta. Astfel: Joia va fi pentru tot restul vietii zi de proteine pure. In fiecare zi, consumati 3 linguri de Ovaz. In afara zilei de Joi, cea a proteinelor, veti putea ingera absolut ce alimente doriti, bineinteles, de preferat ar fi sa evitati totusi excesele. Eliminati liftul din viata voastra in favoarea mersului pe scari. Desi nu pare la prima vedere, acest exercitiu zilnic, mai ales daca in decursul unei zile aveti mai multe drumuri de facut, este aur curat pentru organismul vostru. Cateva aspecte de mentionat, pentru persoanele care au in plan sa adopte dieta doctorului Dukan. Daca aveti probleme cu colesterolul, atat in faza de atac cat si in cea de croaziera, consumati cu moderatie ouale integral. Fara a va creea probleme, pot fi consumate integral pana la 4 oua saptamanal. Dupa aceea, este recomandat ca pentru ce depaseste 4 bucati sa consumati numai albusul. Mare atentie la consumul organelor (ficatul). Si acesta este extrem de bogat in colesterol si este recomandat consumul cu prudenta, in cazul in care stiti ca aveti oarece probleme de gen. O alta problema cu care se poate sa va confruntati frecvent pe parcursul primelor doua faze este constipatia, si aceasta in ciuda consumului zilnic de ovaz, care, dupa cum am specificat mai devreme, este foarte bogat in fibre. Va voi prezenta cateva trucuri care sa va ajute sa treceti usor peste aceast potential inconvenient. Beti dimineata devreme sucul stors de la o lamaie combinat cu putina apa calda. Uleiul de ricin, deasemenea face minuni in cazul constipatiei. Doua lingurite, luate de doua ori pe zi va scapa de chinuri. Deasemenea un remediu milenar cu rezultate foarte bune: doua lingurite de gel de Aloe Vera, de doua ori pe zi, dimineata si seara. Nu in ultimul rand, doua trei cesti de ceai de crusin fac adevarate minuni in cazul constipatiei. dieta dukan

